Se anunció el regreso de The Rocketeer a los cómics

En abril tendremos una nueva serie de The Rocketeer llamada The Rocketeer: The Great Race bajo la editorial IDW Publishing. Constará de cuatro números y será escrita y dibujada por Stephen Mooney (Half Past Danger). La historia tratará del piloto de acrobacias Cliff Secord, participando en una carrera aérea que se extiende desde California hasta Francia, abarcando desde la costa oeste de Estados Unidos hasta la costa Oeste de Europa. La historia está ambientada en las tensiones previas a la Segunda Guerra Mundial.

“Stephen Mooney siente amor y afinidad por Rocketeer, y el período de tiempo en el que habita el personaje icónico... todo lo cual es abundantemente evidente en la historia que ha creado”, declara el editor Scott Bunbier. “Es un jugueteo lleno de diversión, ¡uno que creo que Dave Stevens disfrutaría!”

“Escribir y dibujar un libro de Rocketeer ha sido durante mucho tiempo una especie de elemento de mi lista de deseos. Crecí con la combinación única de Dave Stevens de hazañas de capa y espada y aventuras pulposas con Cliff, Betty y Peevy, y esos temas fundamentales todavía destacan hoy como una de mis series favoritas de todos los tiempos”, dice Mooney. “Es increíblemente desalentador y, sin embargo, también fantásticamente emocionante y un verdadero desafío. ¡Vamos a volar por los cielos!”

The Rocketeer: The Great Race #1 sale a la venta en abril, donde se celebrará el 40 aniversario del personaje. Como parte de esto IDW reimprimirá The Rocketeer Artist’s Edition de Dave Stevens. Mientras, Disney prepara un reboot de The Rocketeer de 1991 con la producción de David Oyelowo.