Se revela cuanto espacio ocupará Ghost of Tsushima en PS4

Ghost of Tsushima, el próximo juego de Sucker Punch. finalmente apareció en la Playstation Store, dando a conocer el espacio que ocupará en la PS4.

Según menciona la página del juego, este requerirá un total de 50Gb de espacio en las consolas, lo cual no es tan alto en relación a algunos de los últimos títulos que se han lanzado para la consola.

Por ejemplo, uno de los juegos que más espacio ocupará en la consola será The Last of Us 2, ya que Naughty Dog anunció a través de su sitio oficial que ocupará un total de 100GB en la PS4.

Otro de los juegos que más espacio ha ocupado en la consola es la versión digital de Final Fantasy 7 Remake, que utiliza 90GB de espacio.

Cabe mencionar que el State of Play centrado en Ghost of Tsushima es el que ha tenido más visualizaciones, lo que podría dar un indicio de lo esperado que es este título.

Recuerden que Ghost of Tsushima llegará el el próximo 17 de julio a PS4.