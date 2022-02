Serie de Twisted Metal protagonizada por Anthony Mackie fue confirmada por Peacock

Hace un año, Sony Pictures Television y PlayStation Productions anunciaron oficialmente la realización de una serie live action basada en los juegos de Twisted Metal. Ahora, la plataforma de steaming Peacock, ha confirmado que recibirá la adaptación en su servicio y tendrá a Anthony Mackie como protagonista y productor ejecutivo.

La serie tendrá una historia original ideada por los guionistas de Deadpool y Zombieland, Rhett Reese y Paul Wernick. La adaptación tendrá a Mackie interpretando John Doe, un hombre obsesionado con los motores que tiene la oportunidad de cambiar su vida, a cambio de entregar un paquete misterioso a través de un páramo postapocalíptico. Con la ayuda de un ladrón de autos, se enfrentará a merodeadores que acechan la carretera con sus vehículos de destrucción, uno de ellos es un conocido payaso que maneja un familiar camión de helados.

El guion de Twisted Metal está siendo escrito por el showrunner de la serie, Jonathan Smith, quien fue también escritor en Cobra Kai. La serie está coproducida por Sony Pictures Television, Playstation Productions y Universal Television, una división de Universal Studios.

La presidenta del contenido de NBCUniversal Television y Streaming, Lisa Katz, afirmó para Deadline: “Twisted Metal ha sido un fenómeno mundial durante más de 25 años, pero fue la visión creativa de esta adaptación de live action, dirigida por Michael Jonathan Smith, Rhett Reese y Paul Wernick, lo que nos dejó boquiabiertos. ¡También la actuación de Anthony Mackie lo hizo innegable! Esta serie de comedia cargada de adrenalina está en manos expertas con nuestros socios de Sony Pictures Television, Playstation Productions y Universal Television, y será el complemento perfecto para Peacock a medida que continuamos buscando programas de entretenimiento únicos”.

Twisted Metal se une a otra adaptación de serie live action sobre un exitoso videojuego de PlayStation, The Last of Us de HBO, que Sony Pictures Television y Playstation Productions también coproducen. De momento, no hay una fecha anunciada para el estreno de Twisted Metal en Peacock.