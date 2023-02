Seth Rogen afirmó que las películas de Marvel Studios están orientadas para niños y no llaman su atención como un adulto sin hijos

Sumen a Seth Rogen al listado de famosos que han criticado la propuesta de las películas de Marvel Studios. Siguiendo los comentarios de Alejandro González Iñárritu sobre los superhéroes, ahora Rogen planteó que las entregas del MCU no serían atractivas para un público adulto.

En una conversación con Total Film, Rogen tocó el tema de las películas de Marvel.

”Creo que Kevin Feige es un tipo brillante, y creo que muchos de los cineastas que ha contratado para hacer estas películas son grandes cineastas”, dijo Rogen. “Pero como alguien que no tiene hijos… Está (todo) orientado hacia los niños, ¿sabes? Hay momentos en los que me olvidaré. Veré una de estas cosas, como un adulto sin hijos, y diré: ‘Oh, esto no es para mí’”.

Pero aunque Rogen no sería fan del MCU, el actor de Superbad también está involucrado en el mundo de las producciones de superhéroes y es uno de los productores de The Boys.

En ese sentido, Rogen también admitió que sin el éxito del MCU la serie inspirada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson no existiría aunque también planteó que no es bueno que esas apuestas acaparen la atención.

“A decir verdad, sin Marvel, The Boys no existiría ni sería interesante. Soy consciente de eso”, dijo Rogen. “Creo que si solo fuera Marvel (en el mercado), sería malo. Pero creo que no lo es, claramente. Un ejemplo que siempre cito es que hubo un momento en la historia en el que un grupo de cineastas habrían estado sentados y diciendo: ‘¿Crees que alguna vez volveremos a hacer una película que no sea un western? ¡Todo es un western! Los westerns dominan las jodidas películas. Si no tiene un sombrero, una pistola y un carruaje, la gente ya no va a ir a verlo’”.

“La situación, lamentablemente, es que ahora tenemos dos campos separados: hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine”, agregó Rogen. “Todavía se superponen de vez en cuando, pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se está utilizando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro”.