Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se presentará exclusivamente en cines por 45 días

Mientras Black Widow se estrenará de manera simultánea en los cines de Estados Unidos y el sistema Premier Access de Disney Plus, Disney no pretendería repetir esa estrategia con la próxima película de Marvel Studios: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

De acuerdo a Deadline, durante esta semana Disney aprovechó una conferencia con sus inversionistas para anunciar que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se exhibirá exclusivamente en cines por 45 días antes de llegar eventualmente a Disney Plus.

Es decir, aunque esa ventana será mucho más corta de lo que se acostumbraba antes de la pandemia, la primera película de Shang-Chi tendrá un estreno exclusivo en cines y no se presentará en paralelo mediante el Premier Access de Disney Plus.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pretende estrenarse en septiembre por lo que, de acuerdo a lo revelado por Disney, antes de esa fecha la compañía empleará la misma estrategia de estreno con Free Guy, la película de Ryan Reynolds amparada por 20th Century Studios que debutará el 13 de agosto en los cines de Estados Unidos.