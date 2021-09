Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings consiguió un récord de recaudación en Estados Unidos

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings es la primera película del MCU en presentarse con un estreno exclusivo en cines desde que Spider-Man: Far From Home llegó a la pantalla grande en julio de 2019, pero aunque la pandemia sigue presente y los cines todavía no están funcionando con completa normalidad en todo el mundo, por lo menos durante esta semana Disney podría sacar cuentas alegres con esa apuesta.

La película que pretende incorporar a Shang-Chi al universo cohesionado de Marvel Studios debutó el pasado 3 de septiembre en Estados Unidos y, según las cifras recogidas por Deadline, la cinta protagonizada por Simu Liu “superó las expectativas” y cerrará los cuatro día del fin de semana largo conocido como “Labor Day” con una recaudación de $83.5 millones de dólares solo en ese país.

Así, aunque con las cifras que solo contemplan tres días Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings consiguió $71,4 millones en la taquilla estadounidense, con los más de $80 millones de dólares considerados para todo el “Labor Day”, esta nueva entrega de Marvel Studios se quedaría con el récord del mejor estreno de aquella festividad de Estados Unidos.

Por otra parte, aunque Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings todavía no tiene en una fecha de estreno en China, la película cerró su primer fin de semana con una recaudación de $56.2 millones de dólares a nivel internacional. De acuerdo a The Wrap, Reino Unido y Corea del Sur lideraron a la recaudación de Shang-Chi fuera de Estados Unidos. Todo mientras que a nivel general Latinoamérica aportó con $7.2 millones de dólares a ese total.

Así, mientras se estima que Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings podría cerrar este lunes con una recaudación de $139,7 millones de dólares a nivel mundial, las cifras concretas dicen que la película ya ha recaudado un total $127,6 millones de dólares.

Pero por supuesto la mayor interrogante respecto al desempeño de Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings tiene que ver con lo que sucederá el próximo fin de semana ya que su predecesora en los estrenos de Marvel Studios, Black Widow, debutó con cifras positivas pero sufrió una importante baja en su segundo fin de semana en cartelera.