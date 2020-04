She-Ra and the Princesses of Power presentó el tráiler de su última temporada

Cada vez queda menos para el estreno de la quinta y última temporada de She-Ra and the Princesses of Power, por lo que durante este jueves desde Dreamworks Animation decidieron revelar el tráiler oficial para las próximas aventuras de Adora y compañía.

La quinta temporada de She-Ra and the Princesses of Power retomará la historia de la heroína titular mostrando la difícil lucha que enfrenta la Rebelión contra Horde Prime luego de perder a She-Ra y la destrucción de la Espada de Protección.

En ese sentido, la principal pregunta será si Adora y las princesas del poder podrán salvar su planeta y qué costo tendrá eso para los protagonistas. Todos elementos que se anticipan en el adelanto que puedes revisar a continuación:

La última temporada de She-Ra and the Princesses of Power se estrenará el 15 de mayo en Netflix.