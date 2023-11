Shigeru Miyamoto de Nintendo ha estado hablando de la película The Legend of Zelda durante 10 años

Finalmente desde Nintendo anunciaron que The Legend of Zelda tendría una película live-action y ahora se ha conocido que el legendario desarrollador, Shigeru Miyamoto, ha estado hablando de la idea durante 10 años.

En el marco de una sesión de preguntas y respuestas con inversores es que Miyamoto señaló que él y el productor Avi Arad, presidente de Arad Productions y ex fundador y director ejecutivo de Marvel Studios, han estado planeando la película durante mucho tiempo.

“Con respecto a la película de acción real de The Legend of Zelda, sé que nos enfrentamos a un obstáculo extremadamente alto para producir una película que no decepcione a fans de todo el mundo”, dijo Miyamoto. “Con este desafío en mente, he estado discutiendo este proyecto con Avi Arad, presidente de Arad Productions, durante aproximadamente 10 años”.

En la ocasión también comparó el filme con hacer videojuegos, mencionando que requieren de un montón de tiempo y atención.

“Las películas son como los juegos en el sentido de que necesitas dedicar mucho tiempo a trabajar en ellas hasta llegar a algo con lo que estás satisfecho”, continuó Miyamoto.

“Por lo tanto, las películas necesitan patrocinadores que puedan prestar todo su apoyo hasta su finalización. Para la producción de nuestras películas, la propia Nintendo actúa como patrocinador. Para producir la película, pudimos reunir a un grupo de personas que están dispuestas a dedicar tiempo a la producción hasta que encontremos algo con lo que nos sintamos seguros”.