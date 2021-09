Showrunner de la serie de Y: The Last Man cree que podría adaptar al cómic en cinco temporadas

La serie de Y: The Last Man todavía no estrena su primer episodio, pero aunque el resultado de esta adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra se mantendrá misterio por algunas semanas más, recientemente su showrunner reveló parte de su plan a futuro para el programa.

En una entrevista con el portal Polygon la showrunner de Y: The Last Man, Eliza Clark, fue consultada respecto a cuánto cree que podría durar esta adaptación teniendo en cuenta al amplio mundo que ofrece el material de origen.

“Cinco o seis temporadas es lo que estoy pensando”, respondió Clark. “Sin revelar nada, el cómic es una gran plantilla, pero el programa tendrá sus propios giros y vueltas. En términos generales, siento que la televisión es mejor en unas cinco temporadas”.

Por supuesto, la continuidad o no de la serie dependerá de su recepción, por lo que Clark sostiene que además de abordar de otra manera qué sucedió con los hombres transgénero, la serie buscará establecer quiénes son los personajes y cómo se transformarán con miras a una eventual segunda temporada donde se puedan incluir los saltos en el tiempo y más elementos del mundo que aparecieron en los 60 números del cómic.

La serie de Y: The Last Man se estrenará el 13 de septiembre en Estados Unidos.