Si tienen un PlayStation 5 podrán acceder a seis meses de Apple TV+ gratis

Si están entre las personas afortunadas que han logrado adquirir un PlayStation 5 durante los últimos meses, les tenemos una buena noticia. Resulta que durante esta semana PlayStation anunció que los propietarios de esa consola podrán acceder a un período de suscripción gratuita de Apple TV+.

De acuerdo a lo que se explica en el blog de PlayStation, este beneficio se podrá canjear desde este 22 julio de 2021 hasta el 22 de julio de 2022 y permitirá que desde el minuto en que se active la oferta los propietarios de un PS5 puedan acceder a 6 meses gratis del streaming de Apple.

Para utilizar esta promoción, además de tener un PS5, solo tienen que tener una cuenta para PlayStation Network y una Apple ID.

Por supuesto, esta no es la única oferta de este tipo que tiene Apple ya que la compañía también ha ofrecido un año de streaming gratis con sus nuevos dispositivos como iPhones y iPads.

En ese sentido, aunque esta promoción quizás no es tan considerable como la de los equipos de la compañía de la manzana, pueden sacarle provecho para ver series como Ted Lasso, For all of Mankind, The Morning Show y Mythic Quest además de la próxima producción basada en Fundación de Isaac Asimov.