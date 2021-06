Sigourney Weaver habría rechazado el papel de Laurie Blake en la serie de Watchmen

Sigourney Weaver pudo ser parte de la aclamada serie de Watchmen emitida por HBO. Si bien en la versión final del programa Jean Smart se encargó de dar vida a Laurie Blake, la propia actriz reveló que la producción le habría ofrecido ese papel a Weaver antes de que ella lo asumiera.

En una entrevista con Bowen Yang para el segmento “Actors on Actors” de Variety, Smart contó que se quedó con el papel de Laurie después de que Weaver rechazara el proyecto.

“Estaba un poco sorprendida porque me contrataron dos días antes de empezar. Seré realmente honesta: tenía que agradecerle a Sigourney Weaver por rechazar el papel. Entonces, gracias, Sigourney”, dijo Smart. “No sabía nada de la novela gráfica. No sabía nada de la historia. Comencé a leer el piloto y dije: ‘Dios mío, esto es increíble’. Realmente nunca había hecho ese género de ciencia ficción y el hecho de que Damon (Lindelof) pudiera usar esa parte trágica de nuestra historia que casi nadie conocía, eso fue lo que fue muy impactante. Nunca había oído hablar de la masacre de Tulsa. Por eso creo que dijo que no cuando le pedí que hiciera una segunda temporada, creo que puso todo en eso”.

Pese a que Sigourney Weaver es un ícon de la ciencia ficción y Smart es más conocida por su trabajo dramático y en producciones de comedia, la incursión de esta última en la serie de Watchmen ciertamente resultó favorable ya que incluso consiguió una nominación a los Premios Emmy.