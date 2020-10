Simon Kinberg escribirá la película de Battlestar Galactica para Universal

La película de Battlestar Galactica ha recibido un nuevo impulso en su larga carrera para convertirse en realidad.

Desde The Hollywood Reporter revelaron que Simon Kinberg, el guionista detrás de películas como X-Men: Dark Phoenix, X-Men: Days of Future Past, Sherlock Holmes y Mr. and Mrs. Smith, se sumó a la película de Battlestar Galactica como guionista y productor.

Por supuesto, Kinberg no es la primera persona que es vinculada a este proyecto y como Universal lleva varios años tratando de concretar esta película nombres como Bryan Singer y Francis Lawrence han rondado para dirigir la adaptación.

Sin embargo, por ahora lo único está asegurado es que Kinberg trabajará en esta película junto al productor Dylan Clark (Bird Box, War for the Planet of the Apes).

“Battlestar Galactica es uno de los santos griales de la ciencia ficción, y no podría estar más emocionado por traer algo nuevo a la franquicia, mientras honro lo que la hizo tan icónica y duradera”, dijo Kinberg en un comunicado recogido por THR. “Estoy muy agradecido de que Dylan y mis socios en Universal me hayan confiado este increíble universo”.