¿Cómo lucirá en el equipo titular en la próxima película de los Vengadores? Si nos ponemos a especular en estos minutos es posible que la nueva formación de los Héroes más poderosos de la Tierra contemple a Sam Wilson como Capitan América además de Thor y Clint Barton dependiendo de cómo terminen Thor: Love and Thunder y la serie Hawkeye. Todo mientras que Spider-Man y Capitana Marvel también podrían estar en el equipo y a ellos se podrían sumar nombres como Yelena Belova y Scarlet Witch dependiendo la dirección que Marvel Studios tome con esos personajes.

Pero aunque por ahora eso son solo especulaciones, Simu Liu quiere que Shang-Chi sea parte de la próxima película de los Vengadores.

Recientemente el actor que interpretará al héroe titular en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings conversó con The Hollywood Reporter sobre su carrera y la película.

En ese contexto, Liu fue consultado respecto a cómo se ha preparado para su futuro después del estreno de la película y si es posible alistarse para formar parte de una franquicia como el MCU.

“Esa es una gran pregunta. No creo que sea (posible)”, respondió Liu. “Definitivamente recuerdo cuando el auto dobló hacia Hollywood Boulevard y vi solo a miles y miles de fanáticos, y escuché sus vítores y gritos, y vi nuestro póster en la parte superior del Teatro El Capitán y en el Teatro Chino. Era algo que ni en mis sueños más locos había imaginado que podría experimentar”.

“En cuanto a lo que vendrá después, sé que lo que tengo en mente es lo mismo que lo que está en la mente de todos los demás y, con suerte, habrán Vengadores en el futuro, en alguna parte”, agregó. “Obviamente, no sé nada de eso, pero como soy un gran admirador de toda la franquicia, sé que esa es la estrella dorada. Todo el frenesí mediático que rodea a una de esas propiedades va a ser una bestia en sí mismo, así que ciertamente es lo que espero ¿Sé cómo prepararme para ello? Absolutamente no”.

Pero aunque Shang-Chi perfectamente podría estar en la nueva formación de los Vengadores tal y como pasó con Thor, Iron Man y Capitán América (Steve Rogers)después de sus películas en la “Fase 1″, por ahora todo apunta a que el deseo de Liu tendrá que esperar. Después de todo, el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, advirtió que aún falta para una potencial The Avengers 5.