SNK anuncia libro con la historia de The King of Fighters

Durante la jornada de este 20 de abril, desde SNK anunciaron The King of Fighters: The Ultimate History, un libro que recopilará la historia de uno de los juegos de lucha más recordados que existen.

Según dieron a conocer desde SNK, este libro, será el primero con licencia oficial y totalmente respaldado por la compañía, y en él se relatará la historia de la franquicia en su totalidad, acompañado de ilustraciones y arte del juego.

“Pero a pesar de su amplio legado, la historia de esta veterana y muy querida serie de juegos nunca se ha contado de manera detallada, hasta ahora”, señalaron al respecto.

Junto con esto, es que fue dado a conocer que se lanzará una edición ‘All-Star’ del libro, la cual incluirá además un un estuche de cartón grueso para guardarlo, cinco artes impresas y una postal con ilustraciones exclusivas de Eisuke Ogura. El estuche incluye una serie de paneles táctiles que cuando se presionan, reproducen efectos de sonido del juego para cada luchador.

The King of Fighters: The Ultimate History, tendrá un valor de 45,49 dólares en su edición normal y de 71,49 dólares en la All-Star.

Los envíos se esperan que comiencen a partir del 9 de mayo.