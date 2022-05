Sonic the Hedgehog 2 se convirtió en la película de videojuegos con mejor recaudación en Estados Unidos

Sonic the Hedgehog 2 consiguió un nuevo hito de recaudación. Según reveló la propia cuenta en Twitter de la franquicia del erizo, la secuela de Sonic the Hedgehog ya es la película de videojuegos con mejor recaudación en Estados Unidos.

Aquel título previamente pertenecía a la primera Sonic the Hedgehog que en 2020 recaudó más de $148 millones de dólares en su paso por la cartelera de ese país. No obstante, a poco menos de un mes de su estreno Sonic the Hedgehog 2 ya acumula $163 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, según Box Office Mojo.

A nivel mundial Sonic the Hedgehog 2 ha recaudado más de $162 millones de dólares y, aunque el panorama a corto plazo en la taquilla parece complicado con estrenos como Doctor Strange 2, Top Gun Maverick y Jurassic World Dominion en el horizonte, lo nuevo del erizo aún tiene pendiente su debut en Japón.

Sonic the Hedgehog 2 fue dirigida por Jeff Fowler y su elenco cuenta con Ben Schwartz como la voz de Sonic, Idris Elba en el papel de Knuckles y Jim Carrey como el Dr. Robotnik, entre otros. En estos momentos Paramount ya está trabajando en Sonic the Hedgehog 3, además de una serie de Knuckles e incluso tiene planes para un universo cinematográfico.