Sony cambia la marca para algunos de sus lanzamientos en ordenador por “PlayStation PC”

Hasta hace un tiempo los juegos de Sony que estaban siendo lanzados en PC estaban bajo la marca de PlayStation Mobile, sin embargo, esto ha cambiado en los últimos días, ya que según se han percatado varios usuarios, algunos de los juegos de Sony han aparecido con una nueva editora llamada PlayStation PC LLC.

Según señalan desde VGC, Sony Interactive Entertaiment registró la marca PlayStation PC en abril del 2021, pero hasta la fecha no han realizado un anuncio oficial de esta, ni se han referido a si en un futuro englobará todos los juegos que lleguen a ordenador.

Cabe mencionar que juegos como God of War y Horizon: Zero Dawn, por el momento se continúan mostrando como editados por PlayStation Mobile, mientras que Days Gone, Helldivers, Guns Up! y Everybody’s Gone to the Rapture, aparecen con PlayStation PC.

Hay que recordar que desde Sony se habían mantenido alejados de PC, hasta agosto del 2020 ocasión en que llegó Horizon Zero Dawn. Posteriormente le siguió Days Gone, y en enero próximo lo hará God of War.