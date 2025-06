Milena Łukasiewicz, jefa de Misión Diplomática de Polonia en Chile, sobre las amenazas de Putin a Europa: “No hay que tomar ninguna palabra a la ligera”

El 1 de enero de 2025, Polonia asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) durante un semestre. Seis meses después, cuando concluye la presidencia rotativa, la jefa de la Misión Diplomática de Polonia en Chile, Milena Łukasiewicz, hace un balance de este período en conversación con La Tercera, donde no dudó en calificarlo como “revolucionario”.

Desde Santiago, Łukasiewicz ha seguido con atención el complejo panorama que atraviesa Europa, y en particular el rol de su país natal, del que asegura que puso todas sus fichas en una sola carta durante su período de jefatura: la seguridad. Eso, en el contexto volátil que vive el mundo, pero especialmente el Viejo Continente, ante la amenaza que representa Rusia.

Así, la jefa de Misión Diplomática en Chile llamó a tomar en serio las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin.

Para usted, ¿cuáles son los principales logros que ha habido en este período de la presidencia polaca del Consejo de la UE?

Bueno, podemos decir que la presidencia de Polonia fue revolucionaria, así lo describen también las personas en Bruselas. Como hemos avisado en nuestras prioridades de la presidencia, hemos puesto toda la energía en seguridad . Ya sabe usted cuál es la situación del mundo en este momento. Ya ni siquiera es solo el tema de Ucrania, que está al lado de nosotros, que es nuestra frontera, sino también ahora Medio Oriente está en llamas y todos estos temas son cuestión de geopolítica internacional y, por supuesto, de la Unión Europea. Entonces, digamos, uno de los logros más grandes de nuestra presidencia es el tema de seguridad. (...) Podemos decir que el rol de Polonia durante estos seis meses que hemos ejercido la presidencia fue mejorar la relación con la OTAN y estrechar un poco esta organización de la que Polonia forma parte, por supuesto, y la Unión Europea, pero poner sobre la mesa este tema. Porque cuando empezó la guerra, todo el mundo pensaba ‘bueno, esto está pasando ahí, en este punto lejano que ni siquiera es Europa’. Pero, por supuesto, hay varios países europeos que tienen frontera con Ucrania y Polonia es el país que tiene la frontera más grande . Por lo tanto, nosotros veíamos la amenaza muy, muy presente. De hecho, en Polonia se sentía el miedo. Porque no solamente había una amenaza bélica muy cerca de nuestra frontera, sino también estaba el tema de las personas.

Voluntarios esperan a los refugiados cuando un tren procedente de Polonia llega a la estación central de Berlín, tras la invasión rusa de Ucrania, el 28 de febrero de 2022. Foto: Archivo FABRIZIO BENSCH

Por la frontera de Polonia pasaron seis millones de ucranianos. Muchos de ellos se quedaron en Polonia hasta el día de hoy. El Estado polaco ha puesto mucho esfuerzo para apoyar a estas personas, dándoles alojamiento, trabajo, asistencia médica gratuita en locación para los niños, porque la mayoría de las personas que han venido son mujeres con niños, pero los hombres se tuvieron que quedar allá. Así que fue un peso muy grande, el número de personas realmente muy alto. En este momento se estima que en el territorio polaco hay como un millón y medio de ucranianos, que es una gran comunidad, porque también, entrando por Polonia, las personas se han desplazado a otros países. Y la Unión Europea, todos los Estados miembros, se han hecho cargo también de eso, pero como no están directamente relacionados, al principio no lo veían como una gran amenaza. Así que desde el principio y durante la presidencia mucho más, Polonia ha llevado este papel de levantar siempre este tema de seguridad.

¿Y cuáles fueron los principales desafíos?

La Unión Europea es un proyecto muy bonito que creo que ha traído muchos beneficios a Polonia. Polonia ha notado un crecimiento constante desde su entrada en 2024. Pero uno de los desafíos en general de la Unión Europea y de nuestra presidencia durante estos seis meses, fue que hay diferentes miradas. Como son 27 países, es un proyecto que hay que trabajar prácticamente todos los días, no dar por sentado que ya va a funcionar muy bien y que todos los países van a estar contentos. El desafío es que hay muchas diferencias entre los países, tenemos los países fundadores que son los países más ricos de la Unión Europea. Luego hubo muchos cuando se empezó a expandir la organización y empezaron a unirse otros países, hubo muchas diferencias de PIB de estos países también. Culturalmente somos muy distintos y a veces es muy difícil llegar a unanimidad entre 27 países o representantes que tienen visiones un poco distintas. Como lo mencioné antes, para nosotros la seguridad fue muy importante desde el principio. Pero no fue la mirada de otros países de la Unión Europea, que están más lejos del conflicto y tenían otras prioridades y otras miradas. Entonces siempre el desafío es encontrar un punto de satisfacción o de balance entre las prioridades de cada uno de los países. También en tema de presupuesto, algunos países quieren dedicar más porcentaje a algunos temas y no siempre se conlleva con la idea de otros países. Yo creo que, en general, la situación en el mundo no fue muy fácil para poder llevar a cabo algunos temas que quizás perdieron importancia durante estos seis meses.

Los países aliados de la OTAN asisten a una sesión plenaria de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización, que celebró una cumbre de dos días el 24 y 25 de junio en La Haya. Foto: AFP JOHN THYS

En la última cumbre de la OTAN se decidió elevar el gasto de defensa al 5% del PIB de cada país, principalmente porque se teme que Rusia sea una amenaza más allá de Ucrania. ¿Usted cree que esta amenaza es real?

Nosotros, por supuesto, hemos aumentado los gastos de defensa. De hecho, lo han hecho varios países europeos, tanto la Unión Europea como la OTAN también. Creo que, al igual que lo han dicho nuestros dirigentes, no hay que tomar ninguna palabra a la ligera. Siempre que hay un conflicto en el vecindario, debemos preocuparnos y esforzarnos por resolverlo lo antes posible . Todo puede resultar en un problema, en un conflicto. Ya lo vimos últimamente lo que está ocurriendo con Irán, Israel y Estados Unidos. Lamentablemente, hoy en día, también con mucha tecnología accesible, las palabras hay que tomarlas en serio, y hay que tomar previsiones y estar preparados. También hay otro aspecto muy importante que durante la presencia se ha hablado mucho en Polonia, sobre las amenazas cibernéticas. Es un tema nuevo, muy complejo, que implica mucha tecnología nueva y como se ha observado, con un simple dron se puede emprender un gran conflicto con muchas víctimas. Y todo esto también está relacionado con la desinformación, que también fue un punto muy importante para la presidencia de Polonia. Así que, yo creo que no hay que tomar ninguna palabra, como simplemente discurso, sino estar preparado para cualquier acción que puede ser consecuencia de estas palabras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla después de una reunión bilateral con el primer ministro de los Países Bajos al margen de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025. Foto: AFP BRENDAN SMIALOWSKI

El segundo motivo de este aumento fue porque Donald Trump dijo a los países aliados que todos tenían que poner más dinero. ¿Cómo valora usted esa presión del presidente estadounidense?

Yo creo que tiene un fundamento con los conflictos que están ocurriendo, y también que Estados Unidos exige más porque se involucran ellos mismos en estos conflictos. Pero realmente Polonia ya tenía este indicador tomado en cuenta en nuestro presupuesto, justamente por todo lo que ha pasado con Ucrania. En 2024, Polonia destinó aproximadamente el 4,2% de su producto interior bruto a defensa. Por eso, para nosotros es necesario, porque vemos la amenaza muy cercana. Aunque, a pesar del aumento en el gasto, el nivel de inversión sigue siendo insuficiente para enfrentar la amenaza de Rusia.

Pese al alto el fuego entre Irán e Israel, ¿temen desde Polonia que quizá esto también los pueda alcanzar en algún momento, o que a lo mejor pueda eclipsar el conflicto que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia?

El problema de los conflictos es que son imprevisibles. Es imprevisible el desarrollo de los hechos, la reacción de los países. Todo el mundo pensaba que la guerra en Ucrania iba a durar muy poco, que era simplemente muestra de las demandas del presidente de Rusia que tenía y que era como una muestra de “ah, puedo hacer esto”. Pero pasaron tres años y sigue la guerra. Polonia ha tomado precauciones con nuestros ciudadanos, hemos evacuado a nuestros ciudadanos, fuimos el primer país europeo que lo hizo. Normalmente siempre cooperamos en este sentido cuando hay una evacuación. Así que estamos totalmente preparados para cualquier eventualidad. Y creo que sí puede tener consecuencias, porque es geopolítica y depende mucho de las decisiones de otros países, terceros países como Estados Unidos que se involucró en este conflicto. Puede resultar en muchas cosas.