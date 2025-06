Putin sostiene que “toda Ucrania es nuestra” y reconoce “preocupación” por eventual Tercera Guerra Mundial

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asistió este viernes al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, instancia en la que se refirió a los conflictos bélicos en curso.

El evento fue transmitido por televisión y en varios pasajes Putin aludió a la guerra entre Rusia y Ucrania. El jefe de Estado ruso aseguró que el ejército ucraniano solo cuenta con el 47% de sus efectivos y que han perdido 76 mil de los funcionarios de sus Fuerzas Armadas, según reporta la agencia estatal rusa Sputnik.

Respecto de las acciones militares de Rusia, adelantó que no tienen como objetivo tomar Sumy, región en el norte de Urania que las fuerzas rusas han cercado en las últimas semanas. Sin embargo, tampoco descartó que puedan conquistar ese territorio. “No tenemos como objetivo tomar Sumy, pero en principio, no lo excluyo“, dijo, de acuerdo a lo recogido por Deutsche Welle.

Por otro lado, señaló que no buscan “la capitulación de Ucrania” y que abogan por “el reconocimiento de las realidades que se han desarrollado sobre el terreno”. El mandatario ruso, además, dio luces de cómo su país respondería en caso de que Ucrania lance “una bomba sucia”.

“En nuestra doctrina nuclear, tanto el sentido común como la práctica de nuestras acciones siempre indican que respondemos a todas las amenazas que se nos presentan, como si fuéramos un espejo. Por lo tanto, nuestra respuesta será muy dura y, muy probablemente, catastrófica tanto para el régimen neonazi como, por desgracia, para la propia Ucrania".

Asimismo, señaló que “los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, todo lo de Ucrania nos pertenece”. “Allí donde pisa la bota de un soldado ruso es nuestro”, añadió en referencia a un dicho local.

Putin también tuvo palabras para la guerra en Medio Oriente y la reciente escalada de ataques armados entre Irán e Israel. “Siempre cumplimos nuestros compromisos y lo mismo pasa en las relaciones ruso-iraníes. Apoyamos a Irán en la lucha por sus intereses legítimos, incluyendo su lucha por un átomo pacífico”, sostuvo.

Y en alusión a una eventual Tercera Guerra Mundial admitió: “Me preocupa. Lo digo sin ninguna ironía y sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo (...), el conflicto que sufrimos en Ucrania, lo que está ocurriendo en Oriente Medio y, por supuesto, nos preocupa mucho lo que pasa en torno a las instalaciones nucleares de Irán”.