Jara apunta a lista única para las parlamentarias: “Sé que es difícil y la política no se construye solamente de lo que uno desea”

Durante la mañana de este lunes la ganadora de la primaria del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a las futuras elecciones señalando que le gustaría una lista única de cara a las parlamentarias aunque enfatizando que sabe que es “difícil”.

En conversación con Radio Cooperativa es que Jara se refirió al futuro de su candidatura señalando que " Respecto de las parlamentarias propiamente tal, a mí me gustaría, como ahora candidata a la coalición, que pudiéramos llegar a un acuerdo en que hubiese una sola lista", enfatizando que “sé que es difícil, y la política no se construye solamente de lo que uno desea, sino que también mucho de la realidad”.

De acuerdo a lo que agregó la candidata del Partido Comunista, “yo, más que estar en la lista parlamentaria propiamente tal, mi rol va a ser que, primero, todos tengan su espacio acá, se sientan acogidos como coalición unitaria que somos, pero además tratar de abrir espacios hacia otros partidos que no están hoy día detrás de esta candidatura, como la Democracia Cristiana (DC), el Partido Popular y otros partidos que hay en nuestro país”.

Respecto a la relación con la DC, según apuntó la candidata, “vamos a conversar con la Democracia Cristiana sin ninguna condición previa. Yo quiero escucharles. Quiero acoger su momento cierto político, su evaluación que hacen de la situación nacional y ver cómo podemos construir un camino juntos”.

Por otro lado, al momento de abordar la baja participación, Jara mencionó que “hoy día los titulares dicen harto de que esta primaria tuvo baja participación, porque se compara con la primaria anterior. Pero la verdad es que, si uno compara con primarias oficialistas que se han hecho estando el oficialismo en el gobierno, ha sido bien similar”.

“Ha sido el promedio y en cantidad de votos, no sé, yo estaba mirando ahora, por ejemplo, en el 2017, el expresidente Piñera sacó 827.000 votos. Y toda la prensa lo puso como una primaria extraordinaria y gran triunfador”, agregó, enfatizando que “y estamos en las mismas ahora y la lectura es distinta. A mí me preocupa, porque es efectivo que hay desafección con la política. Pero nosotros tuvimos casi 1.400.000 votos frente a una derecha que no tuvo ni un voto. Porque no tuvo ni siquiera primaria”.

En la ocasión, Jara también abordó los dichos de Fernando Carmona, quien mencionó que “para crecer primero hay que igualar”. “Yo creo que debe de haber sido una mala cuña, porque ¿A quién se le puede ocurrir, no? Evidentemente el crecimiento es indispensable. Y claramente lo que no vamos a hacer es esperar a que esto ‘chorree’, pero eso no quiere decir que vamos a partir igualando y después promoviendo el crecimiento”, detalló Jara.

Finalmente, según señaló la candidata, tras su victoria sostuvo conversaciones con el Presidente Gabriel Boric y con la expresidenta Michelle Bachelet. “Me llamó muy amorosa, siempre ella además muy asertiva políticamente, jugó un rol importante en procurar promover la unidad del progresismo, y creo que su legado y también su propia omisión de esta elección para darle, como dijo ella misma, renovación o tiraje a la chimenea a los liderazgos políticos, habla de su profunda generosidad”.