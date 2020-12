Sony Pictures está trabajando en 10 proyectos basados en juegos de PlayStation

Hasta hace poco sabíamos que junto con la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland, una serie basada en The Last of Us estaba en camino, sin embargo, ahora fue dado a conocer que estos son sólo dos de los diez proyectos en los que está trabajando Sony Pictures basados en juegos de PlayStation.

Es así como la compañía está trabajando en diferentes licencias, y tres de los proyectos corresponderían a películas y el resto a series de televisión, aunque por el momento se desconoce de cuales podría tratarse.

Hay que recordar que PlayStation tiene importantes licencias con las cuales podría trabajar, con super éxitos como God of War o Horizon.

Tony Vinciquerra, director ejecutivo de Sony Pictures dio a conocer la información en conversación con CNBC, y además mencionó que “Tenemos un programa en la compañía llamado One Sony. Verás mucha más integración de las compañías de Sony”.