Sony revela su nueva animación de PlayStation Productions que saldrá en la película de Uncharted

PlayStation Productions ha decidido poner su estampa en sus próximas producciones con una animación al estilo Marvel Studios. Los espectadores podrán ver la nueva introducción en la película de Uncharted que se estrenará este jueves en Chile.

La animación muestra a las “mascotas” de PlayStation como el mismo Nathan Drake de Uncharted, Sackboy, Ratchet & Clank, Aloy de Horizon Forbidden West, Kratos y Atreus de God of War, y también a Astro Bot.

Otros personajes vistos son Jin Sakai de Ghost of Tsushima en conjunto a Joel y Ellie de The Last of Us.

Mira la animación a continuación:

Actualmente los planes a futuro de Sony incluyen a una película de Ghost of Tsushima con Chad Stahelski (John Wick) como director, además de una adaptación televisiva de The Last of Us, que tendrá como protagonistas a Pedro Pascal y Bella Ramsey.