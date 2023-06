Sony reveló accidentalmente el costo de Horizon Forbidden West y The Last of Us 2

Como parte de documentos presentados ante la la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, a raíz del juicio por la adquisición de Activison Blizzard por parte de Microsoft, la compañía Sony reveló que los videojuegos Horizon Forbidden West y The Last of Us Part 2 tuvieron presupuestos que superaron los $200 millones de dólares. Cada uno.

Claro que la revelación fue accidental, ya que los documentos tenían marcas negras que buscaban ocultar información confidencial, pero algunas de esas censuras eran un poco trasparentes y fueron descubiertas por algunos reporteros.

En los documentos se establece que los juegos AAA, como es el caso de las secuelas mencionadas previamente, tienen un costo que supera sin problemas la marca de los $100 millones de dólares. También recalcan oficialmente que requieren de " cientos o miles de desarrolladores” a través de varios años de trabajo.

En el caso de Horizon Forbidden West, desarrollado por el estudio Guerrilla, el costo llegó hasta los $212 millones de dólares solo en desarrollo, a partir del trabajo de más de 300 empleados a tiempo completo.

Por su parte, The Last of Us Part 2 del estudio Naughty Dog costó $220 millones a partir de 200 empleados a tiempo completo trabajando durante 70 meses (Casi seis años).

Todos esos presupuestos no incluyen los costos de distribución y marketing, por lo que reportes previos ya han planteado que hay videojuegos AAA, que básicamente vendrían a ser los grandes blockbusters que lanzan año a año las compañías desarrolladoras, pueden alcanzar los mil millones de dólares de inversión.