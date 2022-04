Sony y Nintendo realizan cambios a su política de renovación automática de suscripciones

Desde Nintendo y Sony han decidido actualizar los términos y condiciones de sus servicios de suscripción, luego de una investigación sobre las prácticas de auto-renovación llevada a cabo por la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) de Reino Unido.

Las medidas van en línea de no renovar aquellas suscripciones de cuentas que llevan un tiempo sin ser usadas de forma activa. De esta Forma, Sony, para el caso de PS Plus, contactará a los clientes que no han usado el servicio por un tiempo para recordarles cómo cancelar la suscripción. De igual forma, si estas cuentas permanecen inactivas, pero con los servicios activos, es que Sony dejará de recibir los pagos.

Por su parte desde Nintendo, para el caso de Nintendo Switch Online, ya no contará con la opción de renovación automática como opción predeterminada, y quienes deseen activarla tendrán que hacerlo una vez ya suscritos al servicio.

El director ejecutivo del CMA, Michael Grenfell, a través de un comunicado apuntó que “Como resultado de nuestras investigaciones, se han realizado una serie de cambios en el sector para proteger a los consumidores y ayudar a hacer frente a las preocupaciones sobre las suscripciones que se renuevan automáticamente”.

A la vez, apuntó a otras compañías fuera del mundo de los videojuegos que cuentan con suscripciones automáticas señalando que deben “revisar sus prácticas”, con el fin de garantizar que cumplen con las leyes de protección.

Desde Microsoft, en enero señalaron que cancelarían las cuentas de Xbox Live Gold y Game Pass inactivas, en Reino Unido y posteriormente en el resto del mundo.