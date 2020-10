Soul de Pixar llegará a Disney+ y ahora casi solo queda Wonder Woman 1984 en los estrenos de cine para este año

Los efectos del COVID-19 en el mundo siguen afectando a la industria cinematográfica. Mientras algunos cines del mundo han logrado reabrir con medidas de distanciamiento social, y las audiencias no han acudido en masa a las reaperturas, los estudios han ejecutado movimientos masivos en el calendario de estreno.

Que Tenet de Christopher Nolan no haya recaudado buenos números fue la principal impulsora de dichas decisiones, que han modificado completamente los planes para los próximos meses, dejando solo a películas pequeñas con estrenos contemplados.

En ese escenario, ahora una de las últimas producciones que no se habían movido, la aventura de animación digital Soul del estudio Pixar, canceló su estreno en cines de Estados Unidos, el cuál estaba programado originalmente para noviembre próximo.

La producción ahora contempla llegar a Disney+ durante la próxima Navidad, fecha en la que la plataforma de streaming ya estará funcionando en Latinoamérica. A diferencia de Mulan, que requería el pago de un arriendo altísimo adicional al costo mensual del streaming, Soul no requerirá de un costo extra.

Ante esta situación, solo quedan un puñado de producciones costosas con un estreno contemplado en cines para 2020. Una es Los Croods 2, fijada para el 25 de noviembre, pero también están la acción de Free Guy protagonizada por Ryan Reynolds (11 de diciembre), la adaptación de La Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh (20 Century Studios) y la esperada secuela Un Príncipe en Nueva York 2 (18 de diciembre).

Para cerrar el año están el western News of the World con Tom Hanks (25 de diciembre), la acción superheroica de Wonder Woman 1984 (25 de diciembre) y la adaptación de videojuegos Monster Hunter (30 de diciembre).

Sin embargo, ante el escenario actual, no pocas de esas producciones podrían trasladar su lanzamiento o acordar un estreno en streaming, ya que los números en cines no están logrando los números para justificar que producciones costosas vean la luz en las salas.