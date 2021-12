Spider-Man: No Way Home debutó con una valoración completamente favorable en Rotten Tomatoes

Si todo sigue hasta ahora y ningún crítico le entrega un tomate podrido a Spider-Man: No Way Home, la nueva película del arácnido de Tom Holland se podría posicionar entre las películas de superhéroes con mejor valoración en Rotten Tomatoes.

Este martes y después de que se desarrollara la premiere de Spider-Man: No Way Home, Rotten Tomatoes finalmente habilitó su espacio para las valoraciones de la película y hasta el momento de la redacción de esta nota, con 46 reseñas consideradas, Spider-Man: No Way Home ostenta un 100% de aprobación.

Pero hasta ahora Rotten Tomatoes no ofrece un consenso sobre la película y es probable que aquella valoración pueda cambiar con el correr de los días. Solo recuerden que a comienzos de este año The Suicide Squad, la película más reciente de DC, también debutó con una aprobación del 100% en Rotten Tomatoes, pero actualmente cuenta con un 90% de valoraciones positivas considerando 359 reseñas.

Es decir, la valoración de Spider-Man: No Way Home en Rotten Tomatoes todavía no es algo final y en ese sentido por ahora solo se perfila como un antecedente a tener en cuenta respecto a la recepción positiva que está consiguiendo la cinta tras su primera exhibición completa. Todo mientras esto también anticipa que la primera trilogía de Tom Holland como Spider-Man podría cerrar con tres cintas sobre el 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y marcar distancia de las cintas de Spider-Man con peor valoración en el portal de críticas Spider-Man 3 (63%) y The Amazing Spider-Man 2 (52%). Pero claro, para posicionarse en el panteón de las películas de Spidey, No Way Home tendrá que superar las valoraciones de Spider-Man: Into the Spider-Verse (97%), Spider-Man 2 (93%) y Spider-Man: Homecoming (92%).

Así, todo apunta a que tendremos que esperar hasta el inicio de las funciones este miércoles 15 de diciembre para ver qué rumbo tomará la recepción final de Spider-Man: No Way Home por parte de los críticos y fanáticos en Rotten Tomatoes.