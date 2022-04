Square Enix registra la marca Tactics Ogre: Reborn y vuelven a surgir rumores de su regreso

Desde Square Enix han registrado la marca Tactics Ogre: Reborn en Japón, lo que ha hecho que resurjan los rumores de un posible regreso de la saga. La marca fue registrada el pasado 31 de marzo, y corresponde a un juego clásico de estrategia táctico, que tuvo su primera entrega en 1993 para Super Nintendo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que vemos una mención al regreso de esta franquicia, ya que la filtración de Nvidia, mencionaba entre los diferentes títulos ‘Tactics Ogre Remaster’. Cabe recordar que desde Nvidia señalaron que los nombres en la filtración no correspondían a juegos reales, sin embargo con el paso del tiempo varios de estos se han ido confirmando, como el regreso de Chrono Cross, Actraiser Renaissance, Dungeon Encounters, y la versión de PC de Final Fantasy VII Remake Integrade.

La saga fue creada por Yasumi Matsuno, quien ahora se encuentra trabajando en un juego sin anunciar, según señaló el creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. “Yasumi Matsuno parece estar escribiendo una nueva historia. No sé qué tipo de proyecto es pero seguro que estaré atento”.

La última entrega que tuvo la saga fue Tactics Ogre: Let Us Cling Together, el cual correspondía a un remake, y se lanzó para PSP en 2010.