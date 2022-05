Star Wars defendió a Moses Ingram ante el acoso por su papel como Reva en Obi-Wan Kenobi: “No elijas ser racista”

A poco menos de una semana del estreno de Obi-Wan Kenobi las cuentas oficiales de Star Wars en redes sociales tuvieron que salir en defensa de Moses Ingram, la actriz que encarna a Reva en la nueva producción de la franquicia para Disney Plus.

Si bien en la trama de Obi-Wan Kenobi el personaje de Ingram es un de las principales antagonistas y claramente pueden existir reparos con la trama de Reva o la interpretación de la actriz, desde el estreno de la serie Ingram ha recibido comentarios que poco tienen que ver con su trabajo y derechamente apuntan a ella como persona.

De hecho, a través de sus historias en Instagram, Ingram compartió varias capturas de pantalla que muestran diversos mensajes con insultos racistas y amenazas. Todo además de compartir un video donde agradeció el apoyo que le han mostrado algunos fans y lamentó que este tipo de acoso siga siendo algo cotidiano.

“Para resumir, hay cientos de esos. Cientos”, dijo Ingram tras mostrar algunos de los insultos que ha recibido. “Y también veo a aquellos de ustedes que se pusieron una capa para mí y eso realmente significa mucho para mí porque, ya saben, no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio”.

“Y entonces cuestiono mis propósitos, incluso estando aquí frente a ustedes diciendo que esto está sucediendo. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Pero creo que lo que me molesta es esa especie de sentimiento que he tenido dentro de mí. Este sentimiento de algo que nadie me ha dicho, pero que es como si tuviera que callarme y aceptarlo. Solo tengo que enterrarlo. Y yo no estoy hecha así”, añadió. “Así que realmente solo quería aparecer, creo, y agradecer a las personas que me apoyaron en los comentarios y los lugares en los que no me voy a poner. Y para el resto de ustedes, todos ustedes raros”.

Ante esa publicación de Ingram desde Star Wars no tardaron en respaldar a la actriz con una declaración en sus redes sociales.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de Star Wars y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva. Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos. Hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista”, señalaron.

Lamentablemente este tipo de conductas de acoso no son algo nuevo en el fandom de Star Wars y datan desde hace años con los maltratos y burlas que recibieron Jake Lloyd y Ahmed Best por su trabajo en The Phantom Menace hasta el bullying que sufrió Kelly Marie Tran tras el debut de The Last Jedi.

En ese sentido, incluso antes del estreno de Obi-Wan, Lucasfilm le habría advertido a Ingram que podría experimentar este tipo de acoso en redes sociales.

“Fue algo sobre lo que Lucasfilm realmente se puso al frente y dijo: ‘Esto es algo que, desafortunadamente, probablemente sucederá'. Pero estamos aquí para ayudarte, puedes informarnos cuando suceda’”, contó Ingram a The Independent semanas atrás. “(La directora Deborah Chow ha estado) implementando los sistemas adecuados, así que me siento segura mientras hacemos el trabajo. Por supuesto, siempre hay focos de odio, pero no tengo ningún problema con el botón de bloqueo”.