Star Wars: Donald Glover sigue en conversaciones para realizar la serie de Lando

En 2020 Lucasfilm anunció que realizaría una “serie evento” centrada en Lando Calrissian, a pesar de esto, con el paso del tiempo nunca más se supo del proyecto, con lo cual se llegó a pensar que este no vería la luz. El tiempo ha pasado y el actor que interpretó al personaje en Solo: Una Historia de Star Wars, Donald Glover, se refirió al respecto, haciendo resurgir la esperanza de que se concrete la serie.

En entrevista con GQ, es que el actor se refirió al respecto, señalando que le gustaría volver a interpretar al personaje y que está en conversaciones para que la serie finalmente salga adelante.

”Me encantaría interpretar a Lando otra vez. Es divertido ser él. Pero hay que hacerlo bien. El tiempo es oro. Creo que en los últimos años, con esta mierda de la pandemia, la gente ha experimentado el tiempo de forma que se ha dado cuenta de lo valioso que es, que no tenemos tanto. Por eso, no estoy interesado en hacer algo que vaya a ser una pérdida de tiempo o solo un cheque. Prefiero pasar el tiempo con gente con la que estoy a gusto. Tiene que ser lo correcto, y pienso que podría serlo. Lando es alguien con quien definitivamente me gustaría pasar el rato. Bueno, estamos hablando de ello. Eso es todo lo que puedo decir sin que Kathleen Kennedy vaya a por mí”, mencionó.

Cabe recordar que actualmente, la popular franqucia tiene varios proyectos para Disney+ en camino, como lo son Skeleton Crew, Ahsoka o The Acolyte, todo mientras se espera más información del regreso al cine de la franquicia.