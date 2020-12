Star Wars: Knights of the Old Republic 2 llegará a dispositivos móviles este mes

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords está preparando su llegada a dispositivos móviles.

Esta semana Aspyr y Lucasfilm anunciaron que el RPG de Star Wars que originalmente fue lanzado para PC y Xbox en 2004 llegará a dispositivos móviles el próximo 18 de diciembre.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords fue desarrollado originalmente por Obsidian Entertainment y, varios años después de la entrega original, sigue la historia de un jedi que debe colaborar con varios personajes para arruinar los planes de los Sith.

En ese escenario, los jugadores deben tomar la decisión de restablecer su conexión la Fuerza y seguir el camino Jedi o también pueden volcarse hacia el lado oscuro. Sea cual sea la decisión que tomen eso afectará el desarrollo del juego.

Puedes ver el tráiler de anuncio a continuación:

Esta nueva versión de Knights of the Old Republic 2 fue mejorada específicamente para dispositivos móviles y estará disponible para iOS y Android desde el próximo 18 de diciembre por $14.99 dólares (más de $11 mil pesos chilenos).