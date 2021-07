Star Wars: The Old Republic celebrará sus diez años con una nueva expansión

Este año se cumple una década desde que Star Wars: The Old Republic llegó al mercado y aunque el videojuego aún no pierde vigencia, durante esta semana Bioware sorprendió al anunciar que lanzará una nueva expansión del título.

De acuerdo al anuncio consignado en el sitio web del juego, esta nueva expansión de Star Wars: The Old Republic se llamará Legacy of the Sith y “enviará a los jugadores a las profundidades más oscuras y los confines más lejanos de la galaxia y desbloqueará la capacidad de elegir su estilo de combate personal, lo que permitirá más opciones que nunca cuando se trata de vivir y respirar su propia fantasía de Star Wars”.

La historia de Legacy of the Sith invitará a los jugadores a perseguir a Darth Malgus a través de locaciones como el planeta acuático de Manaan, pero quizás lo más llamativo es que esta expansión no solo añadirá 5 niveles al juego (llegando a un total de 80) sino que también incorporará novedades en aspectos como la creación de personajes.

Legacy of the Sith será lanzado a fines de 2021 y Bioware espera que sea el puntapié inicial para más novedades y mejoras durante el próximo año.