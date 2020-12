Steam da a conocer los juegos más vendidos y más jugados del 2020

El 2020 llega a su fin, y como es habitual en cada fin de año, es que llegan los recuentos de parte de las diferentes compañías, es así como Valve, ha dado a conocer cuales han sido los títulos más jugados y más vendidos de Steam, destacándose títulos como Among Us, y Cyberpunk 2077.

En cuanto a los títulos más jugados en la plataforma, en el listado que mide el peak de usuarios y no los entrega en un orden en particular, se destacan juegos como Among Us, Dota 2, Counter-Strike y por supuesto Cyberpunk 2077, además de otros juegos que sin duda sorprenden como Life is Strange 2 y Terraria.

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dota 2

Grand Theft Auto V

Life Is Strange 2

Monster Hunter: World

Mount & Blade II: Bannerlord

Playerunknown’s Battlegrounds

Terraria

Por otro lado, en el listado de los juegos que más ingresos han generado, se encuentran títulos como Fall Guys: Ultimate Knockout y los títulos de Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto V. Además de anguilos ya clásicos de la categoría como PUBG, Dota 2 y Counter-Strike: Global Offensive.

Among Us

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Doom Eternal

Dota 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Grand Theft Auto V

Monster Hunter: World

Playerunknown’s Battlegrounds

Red Dead Redemption 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Desde Valve también han apuntado los mejores lanzamientos que han habido en la plataforma durante el 2020, para lo cual se han tomado en cuenta los juegos que más ingreso han obtenido en sus primeras dos semanas en la plataforma, y donde se destacan juegos como Death Stranding, Dragon ball Z: Kakarot, Doom Eternal y Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3

Borderlands 3

Command & Conquer Remastered Collection

Cyberpunk 2077

Crusader Kings III

Death Stranding

Doom Eternal

Dragon Ball Z: Kakarot

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fifa 21

Football Manager 2021

Grounded

Half-Life: Alyx

Horizon Zero Dawn

Mafia: Definitive Edition

Marvel’s Avengers

Microsoft Flight Simulator

Mount & Blade II: Bannerlord

Persona 4 Golden

Resident Evil 3

Sea Of Thieves

Star Wars: Squadrons

Temtem

The Outer Worlds

Wolcen: Lords of Mayhem

Puedes revisar el listado completo desde la página de Steam, quien cabe mencionar, también se encuentra realizando las ofertas de invierno hasta el próximo 5 de enero.