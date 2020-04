Stellan Skarsgard está en negociaciones finales para unirse al universo de Star Wars

El actor sueco Stellan Skarsgard (Breaking the Waves, Good Will Hunting, Chernobyl) está, según consta en Variety, en conversaciones finales para sumarse al elenco que participará en la serie centrada en Cassian Andor, el personaje de Diego Luna en Star Wars: Rogue One.

En los últimos años, Skarsgard ha participado en varios blockbusters, incluyendo su trabajo en las películas de la saga de Piratas del Caribe y su rol del doctor Erik Selvig en el universo cinematográfico de Marvel Studios.

Pero Skarsgard no es el único que está negociando, ya que el actor Kyle Soller (Con un rol en el Brexit de HBO) también está en el mismo proceso para sumarse a la precuela que será estrenada por la plataforma de streaming Disney+.

En la serie de Cassian Andor, volverán a participar Luna y Alan Tudyk, quien interpretaba al androide K-2SO. En tanto, Tony Gilroy, quien reescribió y se encargó de las refilmaciones de Rogue One, volverá para escribir el piloto y dirigir varios episodios.

La serie contempla un estreno en 2021, claro que probablemente todo depende de lo que suceda a futuro en torno al COVID-19.