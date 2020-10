Stephen Amell reveló su experiencia tras contagiarse de coronavirus

El actor Stephen Amell, conocido por haber protagonizado la serie Arrow, iniciando el universo televisivo basado en los personajes de DC Comics, reveló que se contagió de COVID-19.

Durante una conversación con el podcast “Inside of You”, el actor reveló que se contagió mientras filmaba su próxima serie, un drama sobre la lucha libre llamado ‘Heels’.

En esa línea, Amell habló sobre el impacto de su contagio en la producción y los problemas de salud que tuvo que confrontar durante los primeros días de contagio del coronavirus.

“No he grabado Heels por exactamente tres semanas. Volveré a trabajar mañana. Di positivo por COVID-19”, explicó.

“Comencé a darme cuenta de algo un lunes, pero no tuve un resultado de un test. Llamé a la gente de esta firma de salud, hice que vinieran a mi departamento y me hicieran la prueba. Salió positivo el miércoles siguiente, me volví a hacer la prueba, volvió a salir positivo”, agregó Amell.

“Pero, francamente, en ese punto ya no necesitaba el segundo test positivo de confirmación porque esos primeros días fueron, realmente, simplemente, solo apestaron”, remarcó.

El actor remarcó que tenía claro que existía una posibilidad de contagiarse, y se presionó para evitarlo, por lo que usó mascarillas y siguió las reglas de distanciamiento social. Sin embargo, en un punto cometió el error de sentirse “un poco invencible”, ya que se sometió a alrededor de 40 test y todos le habían dado negativo.