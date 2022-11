Steven Spielberg criticó a HBO Max por relegar películas al streaming

Ya han pasado más de un año desde que Warner Bros se instaló en el centro de la polémica por su controvertida decisión de lanzar todas sus películas de 2021 en cines y HBO Max en Estados Unidos. Pero aunque ahora el estudio esta bajo una nueva administración, recientemente Steven Spielberg revivió esa historia para argumentar contra los servicios de streaming.

Durante una conversación con The New York Times, Spielberg fue consultado sobre su postura respecto al futuro del cine y el streaming. El director que es de aquellos fanáticos declarados de la experiencia cinematográfica indicó que este no es el primer desafío que enfrenta la pantalla grande y, tras sacar a colación lo que pasó con la televisión en los ‘60, planteó que los streamings no han hecho todo bien,

“La pandemia creó una oportunidad para que las plataformas de streaming aumentaran sus suscripciones a niveles récord y también arrojaron a algunos de mis mejores amigos cineastas debajo del autobús, ya que sin ceremonias sus películas no se estrenaron en los cines. Fueron pagados y las películas quedaron repentinamente relegadas, en este caso, a HBO Max. El caso del que hablo. Y entonces todo empezó a cambiar”, dijo el director.

Según Spielberg aunque “las audiencias mayores se sintieron aliviadas de no tener que pisar palomitas de maíz pegajosas”, a su juicio esas mismas personas volvieron a sentir “la magia de estar en una situación social con un grupo de extraños” al regresar al cine y es por eso que cree que mientras existan cintas buenas el streaming no haría desaparecer a las apuestas cinematográficas.

“Esas audiencias, creo, salían del cine si la película era buena y decían ¿no les alegra que hayamos salido esta noche para ver esta película? Por lo tanto, depende de las películas ser lo suficientemente buenas como para que todas las audiencias se digan eso entre sí cuando las luces vuelvan a encenderse”, indicó.

Spielberg no es el primer y probablemente no será el último director en criticar a Warner Bros por su modelo de estrenos de 2021 que provocó que películas como Godzilla vs Kong, Dune, The Suicide Squad,The Conjuring: The Devil Made Me Do It y The Matrix Resurrections se estrenaran en cines y HBO Max en Estados Unidos, un movimiento que no solo afectó la recaudación de varios títulos (y potenció la piratería), sino que también quebró las relaciones de la compañía con cineastas como Christopher Nolan.