Steven Spielberg se alejó de Indiana Jones 5 debido a desacuerdos con el guión

La próxima película de Indiana Jones marcará algo inédito, ya que sus dos principales fuerzas creativas no participarán en su realización.

Ni George Lucas, creador del personaje y escritor de las historias base de cada una de las películas anteriores, ni Steven Spielberg, director de todas las entregas previas, serán parte de la quinta aventura del arqueólogo interpretado por Harrison Ford.

Pero en algún punto estuvo contemplado que Indiana Jones 5 al menos tuviese a Spielberg como director a la cabeza, algo que no sucedió pese a los múltiples borradores de guión que se llevaron a cabo.

Ahora, el último en hacer ese trabajo, el escritor David Koepp, explicó en entrevista con Den of Geek cómo se gestó su salida, que se llevó a cabo justo antes del alejamiento de Spielberg.

“Intenté un par de versiones diferente con Steven y todas tenían algunas cosas buenas y todas tenían cosas que no estaban funcionando, que es lo que sucede”, explicó. “Pero fue muy difícil que todos se reuniesen y tener todos los elementos - Steven, Harruson, el guión y Disney - llegando al mismo tiempo. Y no sucedió”, agregó Koepp.

Además de Koepp, escritores como Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story) y Dan Fogelman (This Is Us, Tangled) intentaron llevar a cabo un guión para Spielberg, pero nunca hubo acuerdos.

En definitiva, Indiana Jones 5 será escrita y dirigida por James Mangold (Ford V. Ferrari, Logan).