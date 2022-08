Steven Yeun aún no empieza su trabajo en la segunda temporada Invincible, pero cree que será mejor que la primera

Ya ha pasado más de un año desde que Prime Video estrenó la primera temporada de Invincible, sin embargo, el streaming todavía no fija una fecha para el regreso de la producción animada basada en el cómic homónimo escrito por Robert Kirkman.

En ese sentido, mientras ya está confirmado que Invincible tendrá una segunda y una tercera temporada, Steven Yeun advirtió que todavía falta para que los fanáticos puedan ver el segundo ciclo de la serie.

Durante una conversación con Collider el actor detrás de Mark Grayson abordó el desarrollo de los nuevos episodios de Invincible e indicó que aunque aún no comienza a trabajar en ellos, cree que serán mejores que la primera temporada.

“No hemos comenzado. Sé que estamos comenzando en algún punto pronto. He hablado con Robert (Kirkman), aquí y allá. Está súper emocionado por eso. Cree que la temporada 2 será incluso mejor que la temporada 1, de lo que no tengo ninguna duda. Si vas a su material de origen, Invincible es un cómic increíble, y solo pensando en cuánta historia no se ha contado de esa carrera, será una locura. Estoy muy emocionado por eso”, dijo Yeun.

Previamente el showrunner de la serie, Simon Racioppa, había señalado que estaban trabajando para concretar el siguiente ciclo de Invincible pero que dada la escala de la serie aquella no era una tarea fácil y tomaría bastante tiempo.

La primera temporada de Invincible se estrenó en marzo de 2021 y gozó de una buena recepción que sorprendió gratamente a Yeun. “No esperaba este nivel de respuesta. La gente disfrutó mucho el show. Eso no quiere decir que pensé que el show no sería disfrutado. Simplemente no sabía cuántas personas venían así”, dijo el actor antes de valorar el creciente interés por producciones animadas para adultos.