Studio Ghibli estrenará su primera película de animación digital en la televisión japonesa

El Studio Ghibli siempre ha sido considerado como un estudio tradicional en términos de la producción de su arte, ya que hasta el día de hoy se mantiene en el terreno de la animación realizada a mano. De hecho, así se hará el próximo proyecto de Hayao Miyazai.

Más aún, en algún momento este último tildó a una animación realizada por una inteligencia artificial como “un insulto a la vida misma”, por lo que quedó la idea de que en el estudio existía una especie de aversión hacia lo digital.

Pero eso no es así, ya que no solo Miyazaki ya incursionó en la animación digital para un corto presentado en el museo Ghibli, sino que además ahora se ha dado a conocer que el canal NHK será la casa de Aya to Majo (Aya y la Bruja), la primera película de animación digital realizada por Ghibli.

New Type informó que el propio Miyazaki se encargó de supervisar la película, que se estrenará en el próximo invierno del hemisferio norte y a grandes rasgos es una adaptación de la novela Earwig and the Witch de Diana Wynne, cuyo trabajo ya llegó al cine de la mano del estudio con la película “El increíble castillo vagabundo”.

Por ahora no existen imágenes, pero el siguiente es el logo.

La película es dirigida por Goro Miyazaki y producida por Toshio Suzuki, quien explicó que Aya es “la chica más inteligente del mundo”