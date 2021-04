Su futuro en el MCU y pasado en los cómics: Lo que tienen que saber del cameo en The Falcon and the Winter Soldier

Esta vez no fue un trolleo de Paul Bettany como sucedió con WandaVision y en el marco de su quinto episodio, The Falcon and the Winter Soldier efectivamente concretó un sorprendente cameo.

Como se anticipó con reportes desde la semana pasada, el penúltimo capítulo de la serie reclutó a una reconocida figura para llevar por primera vez al MCU a un personaje que tiene una historia establecida en los cómics de Marvel.

Pero ¿quién es este personaje y cuál podría ser su importancia en las próximas apuestas de Marvel Studios? A continuación entramos en el terreno de los spoilers para abordar esas preguntas.

Un nuevo personaje para el MCU

Comencemos por despejar lo más importante. El anticipado cameo del quinto episodio de The Falcon and the Winter Soldier ocurrió justo después de que John Walker fuera despojado del título de Capitán América en una audiencia con representantes del gobierno de Estados Unidos. Todo a raíz del asesinato público de un integrante de The Flag Smashers.

En ese contexto, mientras John hablaba con su esposa tras dejar la audiencia, una misteriosa mujer se aproximó a ellos.

La mujer era interpretada por nada más ni nada menos que Julia Louis-Dreyfus, una actriz reconocida por su trabajo Seinfeld y Enough Said. Y cómo explicó en su diálogo con Walker, su nombre es Condesa Valentina Allegra de Fontaine (pero pueden llamarla Val).

En su introducción la Condesa no nos dice prácticamente nada sobre ella, sin embargo, no tarda en dejar en claro que conoce y respalda a las acciones de Walker e incluso plantea que ahora él es “muy, muy valioso para ciertas personas”.

Así, después de entregarle una misteriosa tarjeta de contacto a la esposa de Walker, de Fontaine advierte que se contactará con él y que el ex-Capitán América del gobierno de Estados Unidos debería contestarle ya que eso será una de las mejores decisiones de su vida.

“Val” en los cómics de Marvel

Obviamente la Condesa Valentina Allegra de Fontaine es un personaje nuevo en el MCU, pero al igual que la mayoría de los integrantes de ese universo es una figura que surgió a partir de los cómics de Marvel.

En ese sentido, aunque todavía no tenemos todos los antecedentes respecto a cómo será su caracterización en el MCU, es preciso señalar que Valentina Allegra de Fontaine es un personaje que debutó en 1967 en el marco de la historia de Nick Fury en Strange Tales #159.

De ahí en más el personaje entabló una relación romántica con Fury, algo que eventualmente cobraría importancia en el marco de Secret Warriors, el cómic de 2009 donde la Condesa asumió la identidad de Madame Hydra.

En aquella historia Fontaine mató a la Madame Hydra previa, Viper, y además se reveló que no solo había traicionado a S.H.I.E.L.D por HYDRA sino que también se estableció que trabajaba de manera encubierta para Leviathan, una organización terrorista soviética.

El futuro de la Condesa en el MCU

Si bien en los cómics Valentina Allegra de Fontaine figuró en historias como Invasión Secreta (que pronto será una serie) y participó en el equipo Femme Force junto a Sharon Carter, por ahora hay pocos antecedentes sobre los planes de Marvel Studios para el personaje.

De hecho, más allá de su eventual participación en el último episodio de The Falcon and the Winter Soldier, la principal pista respecto al futuro de la Condesa en el MCU es que está contemplada en la película de Black Widow.

Como recordarán, antes de la pandemia, Black Widow pretendía estrenarse en la antesala del lanzamiento de The Falcon and the Winter Soldier por lo que, como explica Vanity Fair, Julia Louis-Dreyfus originalmente habría debutado como el personaje en esa producción para la pantalla grande.

No obstante, el coronavirus cambió esos planes y como ahora la condesa apareció por primera vez en la serie de Sam Wilson y Bucky Barnes, en estos momentos se desconoce qué ofrecerá su papel en Black Widow e incluso sería preciso preguntarse qué pasará finalmente con su rol en la película.

Pero hasta ahora Marvel Studios no ha dicho nada al respecto y, además de su participación en Black Widow, Louis-Dreyfus podría regresar como Valentina en otros proyectos a futuro ya que Vanity Fair sostiene que la compañía “tiene ambiciones aún mayores para la villana”.

¿Será que veremos el regreso de HYDRA? ¿Podría Valentina convertirse en una especie de anti-Nick Fury? Aunque ciertamente los fanáticos no tardarán en especular al respecto e incluso sacar a colación a ideas como una versión del MCU de los Thunderbolts, por ahora solo nos queda esperar hasta el debut del último episodio de The Falcon and the Winter Soldier que está fijado para el próximo 23 de abril en Disney Plus.