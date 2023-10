Suscriptores de PlayStation Plus Premium ahora podrán acceder a películas de Sony

Desde Sony han anunciado la llegada de Sony Pictures Core (antiguo Bravia Core) a PlayStation 4 y PlayStation 5, un servicio que permite comprar y rentar diferentes películas de Sony Pictures.

El servicio de esta forma, entregará la posibilidad de acceder a 2.000 películas para rentar o comprar, y entre las cuales se encuentran importantes títulos como Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train y Ghostbusters: Afterlife.

Según dieron a conocer y sin duda uno de los elementos más atractivos del lanzamiento es que los miembros de PlayStation Plus Premium podrán ver hasta 100 películas que estarán incluidas como parte de la suscripción y que se irán renovando periódicamente.

“El catálogo, que no tendrá publicidad y se actualizará periódicamente, incluye películas como Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium y Resident Evil Damnation. También habrá beneficios adicionales para todos los miembros de PlayStation Plus, así que estad atentos”, mencionaron a través del blog de PlayStation.

Sony Pictures Core está disponible a partir de hoy para los jugadores de PlayStation en 23 mercados a nivel mundial.