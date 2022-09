“¿Te he matado antes?”: El nuevo adelanto de Ant-Man and The Wasp: Quantumania mostraría una confronactión entre Kang y Scott Lang

Antes de pelear contra los Vengadores en la próxima película evento de Marvel Studios, Kang se encontrará con un grupo más reducido de superhéroes en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Si bien Marvel Studios ya había establecido a Kang en la primera temporada de Loki, el personaje encarnado por Jonathan Majors será mucho más importante en las nuevas aventuras de Scott Lang.

Durante el panel de Marvel Studios en la D23, Kevin Feige presentó al elenco de la próxima película de Ant-Man para abordar la trama de la producción que marcará el inicio de la “Fase 5″ del MCU.

Así, aunque no se reveló quién será el misterioso personaje de Bill Murray, se ratificó que Quantumania servirá como antesala de Avengers: The Kang Dynasty e incluirá a otra figura conocida del MCU de la mano del retorno de Randall Park como Jimmy Woo.

Al igual que en la Comic-Con de San Diego 2022, en la D23 también se presentó un avance oficial de Ant-Man and The Wasp: Quantumania exclusivo para los asistentes al evento.

Según Comicbook, ese avance repetía varios momentos del tráiler de la Comic-Con de San Diego 2022 como la popularidad de Scott Lang como autor de libros, el interés de Cassie Lang en los experimentos y una conexión pasada entre el personaje de Bill Murray y Janet van Dyne. No obstante, también habrían nuevos elementos enfocados en la inminente amenaza de Kang.

Concretamente, en el tráiler se establecería que “Cassie ha sido arrastrada mientras intentaba investigar el Reino Cuántico” y eso impulsará a una aventura en aquel mundo subátomico que pondrá a los héroes miniatura en colisión con Kang.

El villano se burlará de Scott Lang por señalar que ha salvado el mundo varias veces, pero mientras eso es algo que los propios aliados de Ant-Man usarían para mofarse de él, Kang tendría otras palabras más duras para el héroe ya que el tráiler de Ant-Man and The Wasp: Quantumania cerraría cuando Kang le pregunta “¿Te he matado antes?” a Scott Lang.

El elenco de la tercera película de Ant-Man será encabezado por Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Evangeline Lilly como Hope van Dyne/ Wasp, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang, Jonathan Majors como Kang el Conquistador y Bill Murray.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrenará en febrero de 2023 y fue dirigida por Peyton Reed (Ant-Man and The Wasp, Ant-Man) en base a un guión de Jeff Loveness (Rick and Morty).