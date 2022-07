Ant-Man and The Wasp: Quantumania confirmó a MODOK con su primer vistazo en la Comic-Con

A lo largo de todas las películas de Ant-Man el Reino Cuántico ha sido un punto relevante para las aventuras de Scott Lang, sin embargo, aunque ese elemento incluso fue parte de la trama de Avengers: Endgame, hasta ahora no ha sido explorado en profundidad en el Universo de Marvel Studios.

Pero todo eso cambiará en con Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Como se ha anticipado en la próxima película de los héroes miniaturas el gran villano será Kang el Conquistador y durante el panel de Marvel Studios en l Comic-Con de San Diego 2022 el director de la cinta, Peyton Reed confirmó que “finalmente pasaremos un tiempo en el reino cuántico” en la tercera película del Hombre Hormiga.

Pero ¿Cómo será esa travesía por el Reino Cuántico? Hasta ahora solo se ha develado un póster de la cinta porque el tráiler que Marvel Studios enseñó en el evento aún no llega a internet. No obstante, por cortesía de los presentes en la SDCC tenemos una idea de cómo fue ese avance.

Ante todo el adelanto arranca mostrando a Scott Lang con su libro titulado “Look out for the Little Guy”, pero aunque Scott está feliz de haber ayudado a salvar el mundo en Endgame, eso aún no es suficiente para impresionar a Hank Pym. Eventualmente el avance muestra cómo Cassie Lange es arrastrada al Reino Cuántico por accidente por lo que Ant-Man y sus aliados se embarcan en una misión para rescatarla.

Janet es obviamente quien conoce mejor ese lugar y ella guía al grupo en una travesía que los lleva a encontrarse con un personaje interpretado por Bill Murray. Pero antes de que se puedan dar más explicaciones todo concluye con la voz de Kang resonando en la mente de los héroes.

Finalmente durante el panel el propio director de la cinta confirmó que en ese avance se mostró una toma de M.O.D.O.K, ratificando así que se villano hará su debut en el MCU durante Ant-Man 3 tal y como se rumoreó.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania fue dirigida por Peyton Reed (The Mandalorian, Ant-Man and The Wasp, Ant-Man) en base a un guión de Jeff Loveness (Rick and Morty) y se estrenará en febrero de 2023. Su elenco contará con Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang, Jonathan Majors como Kang el Conquistador y Bill Murray en un papel que aún no es revelado pero ya fue confirmado junto a la aparición de MODOK en la cinta.