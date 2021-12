Un rumor dice que un villano que ya debutó en el MCU regresaría como M.O.D.O.K en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

[Aunque no hay nada confirmado, esta nota podría incluir potenciales spoilers sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania]

La próxima película de Ant-Man ya terminó sus filmaciones y aunque hasta la fecha no han surgido imágenes reveladoras sobre su producción, a través de redes sociales y distintos portales siguen proliferando los rumores sobre la cinta que será conocida como Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Esta vez un reporte del portal GWW asegura que Corey Stoll volverá a interpretar a Yellowjacket en la tercera película de Ant-Man tras su aparición como el villano principal de la primera cinta centrada en Scott Lang.

Pero lo más llamativo de esta información no es que el villano regresará del Reino Cuántico, sino que el rumor sostiene que su retorno no sería como Yellowjacket y el personaje de Stoll se transformaría en nada más ni nada menos que la versión de M.O.D.O.K para el MCU.

Por supuesto, hasta ahora no hay una confirmación oficial de esta información y todo permanece en el terreno de los rumores. No obstante, con esas reservas claras, hay dos puntos que es preciso tener en cuenta.

En primer lugar cabe recordar que el Universo de Marvel Studios ya concretó el regreso de un villano con una nueva forma de la mano de Red Skull como el guardián de la gema del alma. Todo mientras este reporte de GWW llega después de que una publicación en Reddit planteara que Jim Carrey sería el encargado de interpretar a M.O.D.O.K. en algunas series para Disney Plus que posiblemente podrían involucrar a She-Huk.

En ese sentido, mientras aún hay un grado considerable de dudas e incertidumbre al respecto, por ahora lo principal apunta a que M.O.D.O.K. podría estar en los planes para el futuro próximo del MCU.