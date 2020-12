Temuera Morrison contó cómo fue el momento en que supo que volvería a Star Wars

Después de su aparente muerte en Return of the Jedi, Boba Fett finalmente volvió a la acción en el universo de Star Wars de la mano del episodio más reciente de The Mandalorian.

Durante el capítulo titulado “The Tragedy”, Boba Fett se unió al Mando para luchar contra las fuerzas de Morf Gideon y se comprometió a ayudarlo en el rescate de Grogu.

Pero, mientras lo que pasará de aquí en adelante con Boba Fett claramente es intrigante, el regreso del personaje marcó un importante momento para muchos fanáticos y en particular para Temuera Morrison.

El actor que dio vida a Jango Fett en Attack of the Clones llevaba años esperando por una oportunidad de regresar a la galaxia, muy, muy lejana y, como muchos seguidores del cazarrecompensas, se ilusionó más de un par de veces con los proyectos de Boba Fett.

No obstante, en una entrevista con Star Wars.com, el actor contó que cuando ninguno de esos proyectos llegó a buen puerto “perdió la esperanza” respecto a su eventual retorno a la saga. Todo hasta que un día fue contactado por Dave Filoni y Jon Favreau, los productores ejecutivos de The Mandalorian.

En ese contexto, Morrison contó que no quería ilusionarse con un nuevo proyecto pero que sintió que su regreso a Star Wars estaba cerca cuando acudió a la reunión con los productores.

“Fui a una reunión a su oficina y me pusieron en una habitación a esperar. Llegué bastante temprano porque estaba emocionado, no quería llegar tarde“, señaló Morrison. “Mientras esperaba, estaba mirando algunos de los dibujos conceptuales en la pared y de repente vi una imagen de un chico que se parecía a mí. Dije: ‘Dios, estoy seguro de que soy yo’. Pero no quería emocionarme demasiado“.

Pero los artes conceptuales efectivamente correspondían a Boba Fett y desde ese minuto se comenzó a gestar la aparición de Morrison en la serie que culminó con su participación en episodios como el primer capítulo de la segunda temporada y el episodio más reciente.

“Hubo momentos en los que me puse la armadura y estaba mirando a Dave y Jon y la expresión de sus rostros lo decía todo”, contó Morrison sobre las filmaciones. “Se sintió bien. Se sintió bien. Me sentí como: ‘Sí, debería usar este disfraz’. Y me dio esta sensación de, ‘He vuelto’ “.

The Mandalorian estrenará un nuevo episodio este viernes.