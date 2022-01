Temuera Morrison intentó disminuir la cantidad de diálogo de Boba Fett en la serie del cazarrecompensas

Desde que se estrenó The Book of Boba Fett los fanáticos no han dudado en manifestar sus inquietudes y curiosidades respecto a la serie. Así, aunque algunas críticas pueden parecer simplemente absurdas (como toda la polémica por los coloridos vehículos del tercer episodio), recientemente Temuera Morrison reveló que al comienzo de la producción del programa también compartió un reparo de algunos seguidores de Star Wars.

En una entrevista con NME el actor que interpreta a Boba Fett fue consultado respecto a cómo intentó mantener el aura misteriosa que hizo tan popular al personaje en una serie donde es la figura principal y habla bastante.

“No tuve mucho éxito, esperaba no decir tanto como ya dije en los dos primeros episodios”, respondió Morrison. “Hablo demasiado. De hecho, al principio, estaba tratando de pasar mis líneas a Ming-Na (Wen). Dije: ‘Disculpe, director, realmente siento que Ming-Na debería decir estas líneas porque quiero seguir siendo misterioso. Quiero quedarme callado’”.

Pero aquella estrategia no resultó y Morrison procedió a intentar disminuir el diálogo de Boba Fett cuando Jon Favreau, uno de los guionistas principales de la serie, no estaba.

“A veces le decía (a Favreau): ‘Creo que esto es demasiado, creo que esto es demasiado’”, añadió Morrison. “Recuerdo que Jon se fue a Atlanta y llamé a Noah (Kloor) una noche dije: ‘Noah, en esta escena mañana hablo demasiado. Boba Fett no habla tanto. Mira, tengo todos estos párrafos. Creo que deberíamos deshacernos de eso y Jon se va a Atlanta, ¡así que no se lo digas!’”

“Y luego, esa mañana en el set, recibí una llamada de Atlanta: ‘Jon quiere que digas todo ese diálogo. Lo eliminaremos más tarde’”, reveló el actor entre risas. “Así que (Favreau) incluso nos estaba vigilando desde todas las áreas”.

Si bien hay personas que por distintas razones tienen reparos con cómo se ha caracterizado a Boba Fett en su serie, Morrison recalcó que entiende por qué es necesario que el cazarrecompensas hable más en el programa en que es el protagonista.

“Tenía que empezar a hablar, supongo. Teníamos que llenar los espacios en blanco y dar un poco de información (sobre qué había pasado con Boba Fett)”, concluyó el actor. “Pero sí, creo que hablé demasiado”.

The Book of Boba Fett presentará un nuevo episodio la próxima semana mediante Disney Plus.