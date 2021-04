Tercera película de Gundam G no Reconguista se estrenará en julio próximo en Japón

En el marco del evento Gundam Topics 2021 que se llevó a cabo en Tokio se anunció que la tercera de las cinco películas que tendrá Gundam G no Reconguista, se estrenará el próximo 22 de julio en Japón.

Gekijouban Gundam G no Reconguista III: Uchuu kara no Isan, será el nombre de este tercer filme, que sigue al estreno de Gekijouban Gundam G no Reconguista I: Ike! Core Fighter, estrenada en noviembre de 2019 y Gekijouban Gundam G no Reconguista II: Bellri Gekishin, estrenada en febrero del 2020.

La serie por su parte se estrenó en octubre de 2014, y es la primera escrita y dirigida por Yoshiyuki Tomino desde Turn A Gundam (1999).