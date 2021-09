Terry McGinnis reconstruir el legado de Bruce Wayne en el nuevo cómic de Batman Beyond

Un nuevo cómic de Batman Beyond llegará durante el próximo año. Siguiendo la cancelación del título más reciente del personaje durante el año pasado, durante esta semana DC anunció al nuevo cómic llamado Batman Beyond: Neo-Year.

Naturalmente Batman Beyond: Neo-Year tendrá como protagonista a Terry McGinnis, y a partir de la historia “Batman Beyond: Wake” en Batman: Urban Legends #7, la trama de esta nueva publicación seguirá a Terry mientras intenta reconstruir el legado de Batman tras la muerte de Bruce Wayne.

Batman Beyond: Neo-Year contará con un guión a cargo Jackson Lanzing y Collin Kelly, además de dibujos de Max Dunbar.

“Este es el próximo capítulo tan esperado en la vida de Terry McGinnis, uno en el que debe aprender lo que significa convertirse en Batman para él en una ciudad que no quiere ser salvada”, comentó Lanzing a Syfy Wire. “Estamos profundizando en la tradición noir de Batman: Year One y The Long Halloween para empujar a Terry más allá de las lecciones que Bruce le dio y entrar en una tradición definida por su propio personaje y la nueva y extraña ciudad de Gotham en la que opera. El pasado es prólogo . Este Batman debe ir más allá“.

Beyond: Neo-Year #1 será publicado en abril de 2022.