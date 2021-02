Teyonah Parris tanteó la revelación de la identidad del ingeniero aeroespacial en WandaVision

[Spoilers de WandaVision a continuación]

Pese a que solo quedan algunos capítulos para el final de la serie, WandaVision todavía tiene muchos misterios sin resolver que van desde el origen y la naturaleza de lo que está pasando en Westview hasta otros elementos que han entrado en juego de la mano de S.W.O.R.D y los personajes que se presentaron afuera del Hex.

Pero parece que uno de los misterios que más especulaciones ha generado en redes sociales se resolverá pronto, ya que en una entrevista con el portal Comicbook Teyonah Parris tanteó que WandaVision efectivamente contará quién es el ingeniero aeroespacial que contactó Monica Rambeau.

Como recordarán, después de ser expulsada del Hex por Wanda, Monica comenzó a trabajar en una forma para poder reingresar de manera segura a la realidad de Westview y se contactó con un conocido que hasta ahora solo ha sido identificado como un “ingeniero aeroespacial”.

Obviamente ese detalle ha dado pie a todo tipo de especulaciones que apuntan desde personajes de los X-Men y Los 4 Fantásticos hasta Blue Marvel. Pero mientras nada de eso está confirmado, Parris anticipó que los fanáticos probablemente se sorprenderán con la revelación.

“Cuando yo, bueno ... no puedo esperar a ver cuál es la reacción de todos ustedes cuando aprendan con el ingeniero aeroespacial”, dijo Parris al ser consultada respecto a cómo reaccionó ella al enterarse de quién era el personaje. “Todo sobre este programa me emociona. Hay tantas pequeñas sorpresas, cosas que no esperas. Así que de acuerdo con el tema que el programa ya ha establecido, siempre estoy emocionada”.

Hasta el momento no está claro en qué episodio se presentará a este personaje, sin embargo, hay que tener en cuenta que el sexto episodio de la serie terminó con Jimmy Woo y Monica en camino a su reunión con ese misterioso personaje.

WandaVision presentará un nuevo episodio este viernes y, siguiendo otras declaraciones anteriores del elenco y el equipo de la serie, Parris también reafirmó que los últimos episodios del programa serían más parecidos al resto de las apuests de Marvel Studios.

“Creo que el programa y los creativos han hecho un trabajo maravilloso al brindarnos un programa muy arraigado e íntimo y que aún tiene esos elementos de MCU”, señaló la actriz en una entrevista con Collider. “Y creo que aún hay más del gran MCU por venir y estoy emocionada por más de eso”.