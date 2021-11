¿Thanos tenía razón? Un momento de la serie de Hawkeye revivió el debate de Avengers: Infinity War

[Esta nota contiene spoilers de Hawkeye]

Al ver Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame resulta evidente Thanos es el villano de la historia, porque aunque puede que los Vengadores no sean los héroes perfectos, el Titán Loco hizo desaparecer a la mitad de la población del universo e incluso amenazó con alterar toda la realidad para cumplir su objetivo.

Pero aquella simple dinámica entre héroes y villanos que obviamente existe para que funcionen las películas no quedó muy clara para todas las personas y como recordarán en el intervalo entre el estreno de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame algunos fanáticos comenzaron a señalar ( algunos en broma y algunos en serio) que Thanos tenía razón.

Eventualmente aquella idea se volvió un meme e incluso un subreddit dedicado al MCU quedó con ese nombre. Pero aunque parecía que aquel debate había desaparecido, esta semana Hawkeye revivió aquellas conversaciones.

¿La razón? En el primer episodio de la serie, “Nunca conozcas a tus héroes”, Clint Barton decide ir al baño para no tener que seguir soportando el musical sobre Steve Rogers que básicamente retrata todas sus experiencias como vengador y lo obliga a revivir momentos traumáticos como el sacrificio de Black Widow. Pero Hawkeye no se puede despejar ni siquiera en el baño, porque además de un sujeto que quiere una selfie en el urinario hay un rayado que dice: “Thanos was Right“ (”Thanos tenía la razón”).

Obviamente Clint quedó desconcertado con aquel graffiti y considerando que una frase que tanto se escuchó en la antesala de Engdame llegó al MCU, los fanáticos del universo cohesionado no quedaron indiferentes ante la breve secuencia y se dedicaron a desmenuzar la escena.

“No puedo creer que pusieron el meme de ‘Thanos tenía razón’ en esto”.

“Spoiler de Hawkeye: No porque al ver esto después de que Natasha literalmente se sacrificara para traer a todos de regreso después del chasquido de Thanos solo para que la gente dijera que tenía razón al hacerlo. No”.

“La escena de ‘Thanos tenía razón’ en Hawkeye tiene que ser una de las escenas mejores y más realistas del MCU. Clint Barton quedó como ‘WTF’”.

“Thanos tenía razón’ (escrito) en un graffiti en un urinario es oficialmente la cosa más divertida del MCU”.

“‘Thanos tenía razón’. Antes de ver Los Eternos: (emojis de cara enojada). Después de ver Eternals: (emojis de cara sonriente)”.

“No he visto ni un solo segundo de Hawkeye, pero esto me está matando”.

Y obviamente también surgieron memes.

“Clint al ver ‘Thanos tenía razón en el urinal’”.

¿Thanos tenía la razón?

Pero más allá de lo que se pueda analizar sobre la escena y los memes que probablemente seguirán proliferando, este momento de Hawkeye deja varias cosas a considerar.

En primer lugar, aunque para algunos fans esto sería de mal gusto, no parece descabellado pensar que en el MCU hay personas que piensan que Thanos tenía la razón. Recuerden que uno de los principales puntos de The Falcon and The Winter Soldier tenía que ver con cómo afectó el regreso de las personas que habían desaparecido con el chasquido a aquellos que habían sobrevivido.

En ese sentido, más allá de que es posible que esto sea un tema en la realidad del universo de Marvel Studios, la aparición de ese rayado también pude indicar que el período entre Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame podría ser importante para la trama de Hawkeye.

Después de todo, aparte de toda la historia que se está construyendo con el legado de Ronin, la propia actriz detrás de Kate Bishop, Hailee Steinfeld, tanteó que la serie podría mostrar más de aquella época en que Barton se dedicó a lidiar con la pérdida de su familia asesinando criminales en todo el mundo.

Y por otra parte, considerando que las promociones de Hawkeye adelantaron que Clint también se topará con un tazón con la frase “Thanos Was Right”, además sería una opción que esta corriente de pensamiento de los habitantes del MCU sea algo que finalmente le pase la cuenta al vengador que no solo estuvo presente en la gran batalla contra el Titán Loco, sino que también vio como su mejor amiga, Natasha Romanoff, se sacrificó por la gema del alma.

Pero claro, mientras esperamos para ver qué ofrecerán los próximos episodios de Hawkeye el debate está instalado y hasta la cuenta oficial de Disney Plus para Latinoamérica se sumó a la discución sobre el chasquido de Thanos.