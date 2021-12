The Boys "le copiará" a Animatrix para tener su propia antología animada llamada “Diabolical”

Amazon Prime Video anunció la realización de una nueva serie animada que expandirá el universo de The Boys. Bajo el nombre de “Diabolical”, la serie se estrenará durante el próximo año en más de 240 países.

La serie incluirá un elenco de creadores que incluirá a varios equipo creativos. Por un lado estará uno formado por Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, mientras que también otro estará compuesto por Evan Goldberg y Seth Rogen, productores ejecutivos de la serie live-action.

Justin Roiland, co-creador de Rick and Morty, también trabajará junto Simon Racioppa y Ben Bayouth. Finalmente, otro episodio estará a cargo de Andy Samberg y Aisha Tyler.

“Nosotros reunimos a algunos creadores increíbles y les dimos una regla... solo bromeo, no hay reglas. Ellos destrozaron la puerta y entregaron ocho episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos y emotivos. ¿Creen que The Boys es demente? Esperen hasta que vean esto”, explicó Eric Kripke, creador de la adaptación de The Boys y productor ejecutivo de la serie animada.

En tanto, Seth Rogen y Evan Goldberg entregaron un comunicado en el que dejan en claro desde dónde surgió la idea. “Desde que vimos The Animatrix, una serie de cortos situados en el universo de The Matrix, hemos querido copiarla. Hoy ese sueño se vuelve realidad”, remarcaron.

El siguiente es el video de revelación de la serie.