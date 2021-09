The Boys parodia a los servicios de streaming en una nueva entrega del “noticiero” de Vought

Amazon todavía no fija una fecha de estreno para la tercera temporada de The Boys, sin embargo, la compañía sigue preparando el escenario para el regreso de la serie de la mano de “Seven on 7″, el noticiero de Vought ambientado en el mundo de Homelander y compañía.

Así, después de tantear la aparición del ex-novio de Starlight en el nuevo ciclo de la serie, ahora un nuevo episodio de “Seven on 7″ llegó para adelantar varios puntos interesantes de cara a los nuevos episodios comenzando por la postura de la congresista Victoria Neuman contra los superhéroes y Vought, y pasando por la canción de A-Train, hasta la actualización de la atracción de Queen Maeve en Voughtland, el parque tipo Disney de la compañía detrás de The Seven.

Pero quizás lo más llamativo de este nuevo video promocional de The Boys es el comercial que incluye el supuesto noticiero ya que en él no solo aparecen Homelander, Starlight, Black Noir, Queen Maeve y A-Train, sino que también están promocionando a Vought Plus, un servicio de streaming ficticio que tiene las mismas características en ese universo que la gran cantidad de plataformas que actualmente existen en nuestro mundo.

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno.